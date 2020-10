De nouvelles condamnations prononcées par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Statuant en audience correctionnelle lundi 26 octobre 2020, la juridiction spéciale a vidé sept dossiers, avec à la clé plus d’une douzaine de condamnés.

Les actes répréhensibles et interdits par la loi au cœur des dossiers traités par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme statuant lundi dernier en matière correctionnelle. Les dossiers sont relatifs à des faits de détention et usage de substances psychotropes, d’exercice illégal de pharmacie et d’escroquerie par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique.

Au cours de l’audience présidée par le magistrat Guillaume Dossa Laly avec comme assesseurs, David Kouassi Anani et Bienvenu Sohou, la cour à requalifier les faits de commercialisation de produits médicamenteux en exercice illégal de pharmacie. Le ministère public représenté par Regan Hounguè et pour greffier Me Jocelyn Sékou.

Notons que la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné cinq personnes à deux ans d’emprisonnement ferme, cinq personnes à cinq ans d’emprisonnement ferme, quatre personnes à cinq ans d’emprisonnement dont un ferme et quatre assortis de sursis. Les différentes condamnations sont assorties d’amendes évaluées à 5,8 millions de francs Cfa au profit du Trésor public.