Une nouvelle quantité de stupéfiants découverte au port autonome de Cotonou. Il s’agit de 557 Kilogrammes de cocaïnes enfouis dans des sacs de cajou. Le pot aux roses a été découvert vendredi 02 octobre 2020 par les éléments de la police républicaine. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités.

L’arsenal technique pour détecter les produits illicites au port autonome de Cotonou opérationnel. Vendredi 02 octobre 2020, les services en charge de la lutte contre les stupéfiants au port de Cotonou ont arraisonné plusieurs dizaines de kilogrammes de cocaïne. Le produit a été retrouvé entassé dans un conteneur en direction du port d’Anvers, port partenaire au port de Cotonou.

Il s’agit d’une importante quantité de cocaïne saisie au port de Cotonou. Selon les estimations et après pesage, 557 kg de cocaïnes éparpillés en 21 sacs dans un conteneur de cajou ont été arraisonnés. Le conteneur saisi était en direction du Port d’Anvers, pour le compte d’une entreprise béninoise.

Les services compétents de la police républicaine ont aussitôt ouvert une enquête judiciaire afin de faire la lumière sur ce dossier. Les auteurs et complices de ce trafic subiront la rigueur de la loi et sans aucun doute seront jugés par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) qui applique souvent de lourdes peines aux auteurs de ces produits.