La commission électorale nationale autonome (Céna) a échangé mardi 29 septembre 2020 avec les représentants des partis politiques en vue de l’organisation pratique des prochaines échéances électorales. Le parrainage et le financement des partis politiques sont les principaux sujets qui ont été débattus. Les partis politiques ont présenté des tableaux différents sur la question du parrainage dont le Bloc Républicain, représenté par le député Abdoulaye Gounou.

Annonces

Le président du groupe parlementaire Bloc Républicain, représentant du parti au siège mardi 29 septembre à la commission électorale nationale autonome a réagit sur le système de parrainage applicable pour la présidentielle de 2021 au Bénin. Une appréciation qui va à l’encontre des opinions émises par le collège des représentants des partis.

Newsletter du Bénin :

Les partis et non les élus

Pour le député de la 8ème législature, Abdoulaye Gounou, la commission électorale nationale autonome doit transmettre les formulaires de parrainage aux partis politiques car a-t-il déclaré “la réforme du système partisan a donné plus d’autorité aux partis politiques qu’à l’individu“. Du coup, le parti doit décider quel élu doit parrainer quel candidat, a indiqué l’élu de la 4ème circonscription électorale.

Annonces

Cette réflexion s’inspire dit-il des expériences politiques du Bénin qui ont été marquées par l’achat de conscience et bien d’autres facteurs. Le député Abdoulaye Gounou souhaite que chaque parti politique coordonne le parrainage et non l’élu qui pourrait aller à l’encontre de la volonté de sa formation politique.