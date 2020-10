Après la pause de mercredi dernier, le gouvernement béninois s’est réuni ce mercredi 28 octobre 2020. Au cours de ce Conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement a de la contractualisation entre le projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l’Ouémé (PAIA-VO) et différentes structures pour l’acquisition d’intrants agricoles et de tracteurs au profit des producteurs. Cette décision a été prise par le gouvernement pour rendre effective sa volonté de favoriser le développement des filières riz, maïs et maraîchage.

Elle va permettre l’acquisition d’équipements pour l’atteinte des objectifs fixés. Selon le compte rendu de ce conseil des ministres, il s’agit notamment «de kits de tracteurs au profit des jeunes entrepreneurs et des coopératives de producteurs agricoles des communes de covè, Ouinhi, Zagnanado, Zogbodomey, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Adjarra, Akpro-Missérété, Aguégués, Dangbo, Adjohoun, Bonou, Abomey-Calavi, Sô-Ava et Zè ».

Cet appui concerne également l’acquisition d’engrais sur vivriers, de pesticides et de semences améliorées qui seront mis à la disposition des producteurs. Des consignes ont été données pour que les ministres en charge du dossier puissent veiller à l’aboutissement de ce processus. Pour le gouvernement, il est question de facilité le travail aux producteurs agricoles.