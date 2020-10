En début de semaine, les responsables de la commission électorale nationale autonome (Céna) ont eu des échanges avec les représentants des partis politiques. Vendredi 02 octobre 2020, ce sera le tour de la société civile d’être informée des mesures prises pour une élection apaisée. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la reprise des activités électorales notamment celles en vue pour la Présidentielle de 2021.

A l’instar des partis politiques, la société civile béninoise conviée par la commission électorale nationale autonome. La rencontre a lieu vendredi 02 octobre 2020 et essentiellement consacrée aux travaux préliminaires de la répartition du financement de l’Etat aux partis politiques. Les commissaires de la Céna pourront tenter d’expliquer aux acteurs de la société civile, la feuille de route de l’institution dans le cadre de la prochaine présidentielle.

Les dispositions prises par l’institution pour une répartition modérée du financement, les modalités et les critères de répartition, les apports et observations des uns et des autres pour une organisation optimale du scrutin, sont entre autres points à aborder au cours de la rencontre.

L’implication et les apports de la société civile pour une élection sans heurts, l’engagement de chacune des entités des organisations de la société civile, sont autant de contributions qui enrichiront les débats. Les acteurs de la société civile, véritables artisans de la paix et de la non violence vont saisir l’occasion pour donner leurs avis et recommandations en vue de parfaire l’organisation du scrutin.