Afin de garantir des soins de qualité à tous, le gouvernement béninois a entrepris des réformes majeures dans le secteur de la santé. La réalisation de cet objectif passe également par une bonne administration des hôpitaux et centres de santé. C’est pourquoi en conseil des ministres de ce mercredi 7 octobre 2020, le gouvernement a entériné l’option de professionnaliser la fonction de directeur d’hôpital. Ceci, en vue de mettre en place des solutions durables à la gouvernance et au management de la médecine hospitalière.

Il a donc adopté le décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l’organe de contrôle des prestataires de services de confiance numérique en République du Bénin. Ainsi, un programme spécial va être mis en place, dédié à «la création d’un corps de gestionnaires d’hôpitaux et à la sélection et la formation de médecins motivés et ayant une ambitieuse vision de développement de l’hôpital au Bénin ». Ledit programme va aussi consacrer «la modernisation des méthodes et techniques de travail visant à accroître la performance des hôpitaux ». De ce fait, l’organigramme des hôpitaux va être revu pour avoir une équipe de gouvernance composée comme suit d’un un médecin-directeur de l’hôpital doté des pleins pouvoirs, d’un directeur de l’administration et des finances, d’une personne responsable des marchés publics, d’un président de la commission médicale d’établissement, d’un directeur/chef de service des équipements et de la maintenance, d’un pharmacien responsable et d’un président de la commission hygiène, sécurité et santé au travail.

Le gouvernement compte évaluer les performances de ces acteurs chaque année et, «en cas d’insuffisance avérée, ils subiront les sanctions qui s’imposent ». La mise en œuvre de ce décret va permettre «d’instaurer une nouvelle dynamique dans la gouvernance des hôpitaux publics ». Par ailleurs, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts modifiés de l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique et création et approbation des statuts de l’Ecole des métiers du numérique. Le gouvernement a également adopté les décrets portant «échelonnement indiciaire dans les grades des corps des personnels de la Police républicaine et modalités de reclassement des personnels dans les corps et grades de la Police républicaine ».