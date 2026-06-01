Entrepreneuriat au Bénin : la CDC Bénin crée un cadre d’échanges entre promoteurs et experts

Créer des passerelles entre entrepreneurs, favoriser les échanges d’expériences et encourager les synergies. C’est l’objectif poursuivi par la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) à travers l’afterwork des promoteurs de projets organisé le vendredi 29 mai 2026 dans la salle de conférence du ministère de l’Économie et des Finances.

L’événement a rassemblé des promoteurs de projets accompagnés par la CDC Bénin, des entrepreneurs installés à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), des bénéficiaires de l’accompagnement de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), ainsi que des chefs d’entreprise et des experts financiers.

Dans son mot d’ouverture, Anzize Yessoufou, assistant de la directrice générale de la CDC Bénin, a souligné l’importance de ce cadre de rencontre destiné à rapprocher les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial. Il a rappelé que la mission de l’institution ne se limite pas au financement des entreprises, mais intègre également leur accompagnement dans la structuration et la croissance de leurs activités.

Selon lui, les rencontres entre entrepreneurs constituent souvent un levier important pour accélérer le développement des projets. Une expérience partagée peut permettre d’éviter certaines erreurs, tandis qu’une simple mise en relation peut déboucher sur un partenariat porteur de croissance.

Structurer son entreprise pour soutenir sa croissance

L’un des temps forts de la rencontre a été la masterclass animée par Christian Jekinnou, directeur associé de Fanaka & Co. Devant les participants, il a développé plusieurs réflexions sur les conditions nécessaires à la croissance des entreprises et à leur accès au financement.

L’expert a notamment insisté sur la nécessité pour les entrepreneurs de renforcer la structuration de leurs activités. Selon lui, la croissance repose sur plusieurs facteurs complémentaires, parmi lesquels le marché, les ressources humaines et financières, les processus internes ainsi que la digitalisation.

Au-delà des aspects techniques, Christian Jekinnou a également attiré l’attention sur certaines difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux entrepreneurs. Il a évoqué les pressions administratives, les attentes de l’entourage ou encore les contraintes liées à la recherche de financements. Des réalités qui peuvent parfois freiner le développement des entreprises lorsqu’elles ne disposent pas de mécanismes de gestion adaptés.

L’intervenant a par ailleurs encouragé les promoteurs à élargir leur champ de vision au-delà du marché national. Tout en saluant le dynamisme économique du Bénin, il a estimé que les entreprises gagneraient à intégrer davantage les opportunités offertes par le marché régional ouest-africain.

Des témoignages au cœur des échanges

Les témoignages de plusieurs entrepreneurs ont également rythmé les échanges. Parmi eux, Nadia Adanlé, promotrice de Couleur Indigo, a partagé son vécu d’entrepreneure. Son intervention a mis en lumière les réalités souvent méconnues de la gestion d’une entreprise, entre responsabilités quotidiennes, défis permanents et nécessité de faire preuve de résilience.

Les participants ont ainsi pu confronter leurs expériences, partager leurs préoccupations et identifier des pistes de collaboration. Pour plusieurs d’entre eux, cette rencontre a constitué une opportunité d’apprentissage mais aussi de création de nouveaux contacts professionnels.

En clôturant les travaux, Anzize Yessoufou a salué la qualité des échanges et invité les participants à maintenir les liens noués au cours de cette rencontre. Il a exprimé le souhait que cet afterwork permette de faire émerger des partenariats utiles et des synergies capables de contribuer au développement des entreprises et, plus largement, à la croissance de l’économie béninoise.