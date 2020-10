Dans sa volonté de rendre compétitive et performante la Poste du Bénin, l’Etat béninois a entrepris des réformes pour une profonde transformation digitale. Ainsi, il a décidé de la dématérialisation de la Caisse nationale d’Epargne (CNE) dont la phase pilote démarre dans quelques jours. La Directrice générale de la Poste du Bénin Judith Glidja explique le contenu de cette innovation et les avantages qu’elle présente.

Selon elle, depuis 1959, année de création de la CNE, «nous trainons des livrets d’épargne qui sont parfois encombrants, exposent l’avoir des comptes à la connaissance de tierces personnes ou simplement sont l’objet de perte ou de vol selon le cas ». Les clients de la CNE détiennent par devers eux des livrets dans lesquels, il est inscrit toutes les opérations effectuées sur les comptes. Alors, pour offrir aux clients la possibilité de profiter des outils modernes de la technologie, la Poste du Bénin a décidé de faire abandonner progressivement les livrets d’épargne, dans une logique de digitalisation des comptes. Elle renseigne que «pour effectuer une opération, les clients étaient obligés non seulement de se munir de leurs livrets, mais aussi de se rendre dans une agence de la Poste du Bénin ». Avec la dématérialisation, «ces livrets seront échangés contre des cartes numériques ». «La phase pilote démarre ce 1er novembre », informe la directrice générale.

Ainsi, tous ceux qui ont des livrets d’épargne vont devoir se rendre au guichet de la Poste le plus proche de chez eux pour les échanger contre des cartes numériques. Judith Glidja explique que, par exemple, un client titulaire de plusieurs comptes, Epargne ordinaire, tontine ou retraite, est invité à restituer tous ces livrets et carnets à la Poste. En contrepartie, il reçoit la carte numérique configurée en son nom et qui regroupe désormais tous ses comptes Epargne à la Poste du Bénin. Et donc, «toutes les transactions qu’il aura à faire sur son compte lui seront notifiées instantanément par Sms sur le numéro de téléphone qu’il communique au guichet ». Elle relève que ce service d’alerte Sms a même déjà démarré en prélude à la dématérialisation et la Poste est dans une phase de mise à jour des numéros de téléphone.

Des avantages de l’innovation

A en croire la directrice générale Judith Glidja, la dématérialisation des comptes de la CNE présente beaucoup d’avantages non seulement pour nos clients, mais aussi pour la Poste du Bénin elle-même. Pour les clients, «elle permet de faciliter les virements nationaux et internationaux sur leurs comptes épargne ». Autrement dit, avec la carte numérique, le compte d’épargne du client va se comporter comme son porte-monnaie électronique qui suit le propriétaire partout. Il va pouvoir y faire des virements même en étant hors du territoire national. Deuxième avantage pour le client, «les opérations de guichet vont être plus flexibles, plus rapides et le client aura plus d’aisance à faire ses opérations ». La dématérialisation permet également au client de «suivre minutieusement l’évolution de leur compte Epargne via le téléphone portable et de profiter des nouveaux services digitaux qui en découlent tels que les crédits sur compte Epargne et le Push and Pull, c’est-à-dire la possibilité de tirer de l’argent de son compte Epargne vers son compte Mobile Money à partir de son téléphone portable ».

Pour la Poste, la dématérialisation a pour avantage de permettre «une gestion plus efficace des archives et donc de faciliter les recherches en cas de plainte ou de réclamation ». Les comptes des clients vont être mieux gérés. Mieux, la dématérialisation donne à la Poste la possibilité de proposer des services innovants et plus adaptés aux besoins de nos clients. La dématérialisation des comptes CNE permet à la Poste du Bénin de réduire ses charges parce qu’elle ne va plus investir dans l’acquisition des livrets d’épargne qui reviennent plus cher que les cartes numériques. En clair, «la dématérialisation des comptes de la Caisse nationale d’Epargne nous permet de moderniser nos offres et de renforcer la confiance entre nos clients et nous ».