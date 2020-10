Il y a quelques jours, le Parti vert du Bénin (PVB) a suscité la candidature du professeur Joël Aïvo pour l’élection présidentielle de 2021. Et ce lundi 19 octobre 2020, les responsables de ce parti politique ont rencontré le constitutionnaliste à son cabinet à Cotonou pour lui renouveler leur engagement à ses côtés. Ils sont allés prendre des assurances du probable candidat sur son engagement à porter la flamme de l’espoir lors de la présidentielle. Le PVB a renouvelé ses divergences avec la gestion actuelle du pays.

Les responsables de ce parti sont convaincus que le professeur de droit, en raison de son tempérament et de son expérience, est l’homme de la situation pour faire renaître le Bénin et le replacer sur la scène internationale. «Nous sommes prêts à retrousser les manches pour une victoire certaine afin de ramener le Bénin dans la démocratie et de le développer dans la justice », a lancé Prince Boris AKE, président du PVB. Et Joël Aïvo se veut rassurant. «Face aux défis qui sont énormes, je suis serein avec, un état d’esprit combatif. Nous faisons partie des plus déterminés dans le pays pour changer les choses », a confié le professeur. Il a exposé à ses hôtes sa vision du Bénin, et l’urgence pour lui de rassembler les Béninois et de restaurer la démocratie sans la violence.

Tyburce Ayadji, vice-président chargé de la coopération du PVB et porte-parole de la délégation a présenté le point des activités que le parti a déjà menées sur le terrain en faveur du professeur. Entre autres actions, la déclaration de soutien le 2 août dernier à l’occasion de laquelle ils ont suscité la candidature du doyen honoraire de la faculté de droit de l’université d’Abomey-Calavi et le lancement d’une pétition pour une élection inclusive, qui a recueilli déjà plus de 2000 signatures de citoyens volontaires. Pour rappel, le PVB défend un modèle de développement basé sur l’écologie et veut plus s’impliquer dans le débat politique. Ils proposent donc de mettre son expertise au profit du Professeur Aïvo pour une transformation écologique, sociale et démocratique au Bénin.

Ravi, Joël Aïvo a fait savoir à ses invités tout l’intérêt qu’il porte à leur égard en suivant leur travail sur le terrain. «Vous avez très vite compris au Parti Vert du Bénin, que ce que nous recherchons, ce n’était pas du soutien mais plutôt votre implication. Vous avez compris que nous devions former un bloc pour co-construire le Bénin que nous aimons », s’est réjoui l’ancien président de l’Association béninoise de droit constitutionnel (ABDC). Il a dit être honoré du dévouement, de la confiance et de l’engagement du Parti vert du Bénin pour l’avènement d’un nouvel ordre politique en 2021.