Le leader du Rassemblement Joël Aïvo était en tournée ce weekend dans la cité dortoir d’Abomey-Calavi. L’universitaire a échangé samedi 24 octobre avec plusieurs couches de la société acquises à la cause de son Rassemblement. La restauration de l’Etat de droit et la consolidation des acquis de la conférence des forces vives de la nation ont été les principales préoccupations abordées.

Joël Aïvo et son équipe de jeunes déterminés sont allés échanger samedi 24 octobre dernier avec les jeunes et femmes de la commune d’Abomey-Calavi. Plusieurs sujets préoccupants ont été passés au peigne fin dont entre autres le chômage, les licenciements, la baisse du pouvoir d’achat des femmes et la précarité de l’emploi.

Par ailleurs, la loi sur l’embauche, l’humiliation des enseignants, l’abandon des femmes, la neutralisation des fonctionnaires de l’Etat et bien d’autres sujets ont été débattus de fonds en comble lors de la rencontre d’Abomey-Calavi. Les pistes susceptibles d’aider à sortir pacifiquement et démocratiquement le pays de la tension et de l’incertitude n’ont pas été occultées.