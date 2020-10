Il n’a que 17 ans mais déjà, il est millionnaire selon le magazine économique américain Forbes. Junior Natabou s’est déjà fait un nom dans le numérique à travers l’e-commerce. Et en moins d’un an, son chiffre d’affaires a dépassé le million. D’après le magazine, le virus du numérique, il l’a chopé à l’âge de 14 ans où il regarde beaucoup de documentaires et reportages sur le web, et surtout sur la plateforme YouTube.

Avec un ami, il s’essaye à la robotique, ouvre une agence de communication digitale, avant d’avoir la géniale idée de se tourner vers l’e-commerce. Alors il lance ses boutiques en ligne et suit des cours d’un autre jeune qui a déjà réussi dans le domaine afin de comprendre le secteur. Ensuite, il va tester plusieurs produits avant que la réussite ne vienne à lui. Malgré l’hostilité de son entourage et des difficultés, le jeune Béninois Junior Natabou est resté ferme sur sa décision de réussir par l’e-commerce.

Seul, il s’est acharné au travail dans un secteur qui n’est facile. Ses échecs répétés sur divers marchés n’ont pas eus raison de sa foi et de sa détermination. A 17 ans, Junior Natabou pense se lancer dans les produits de santé, du fitness et de la beauté avec ses propres marques. Car, il estime que «ce sont des secteurs porteurs, puisque tout un chacun aspire à se sentir bien, beau et en forme » renseigne Forbes.