En raison de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a annulé les manifestations officielles de la fête identitaire, traditionnelle et culturelle de la Gaani qui se déroule chaque année à Nikki. Une séance a eu lieu jeudi 08 octobre entre le secrétaire général de la Présidence, le ministre d’Etat, Irénée Koukpaki et les acteurs impliqués dans l’organisation de cette réjouissance identitaire.

Les conséquences de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus se font remarquer de plus en plus. Pour éviter la propagation du coronavirus, le gouvernement annule l’édition 2020 de la fête de la Gaani. Cependant, le parcours rituel aura bel et bien lieu selon le secrétaire général de la présidence, Irénée Koukpaki

“Nous nous sommes compris sur le cadre d’organisation de la Gaani cette année qui est reportée à l’année prochaine mais que le parcours rituel pourrait se faire sans drainer du monde, puisqu’on aurait déjà communiqué sur le fait que la Gaani 2020 n’aura pas lieu et qu’elle est reportée en 2021 s’il plaît à Dieu“, a déclaré Pascal Irénée Koukpaki.

La Gaani est une fête qui réunit les fils et fils du Bénin mais aussi des touristes venus des quatre coins du monde, au tour des richesses culturelles des deux peuples Baatonu et Boo. Néanmoins, la cour impériale a précisé que les rituels officiels marquants cette fête auront lieu même en absence du grand public.

