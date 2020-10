Les agents de police du commissariat du 2ème arrondissement de Parakou mènent la lutte contre la cybercriminalité. Ils ont mis aux arrêts deux présumés cybercriminels. Parmi eux, un a fui la ville de Porto Novo où il résidait pour se réfugier à Parakou. Ils ont été appréhendés hier dimanche 4 octobre 2020 dans la soirée après une filature de plusieurs jours. Après leurs arrestations, des perquisitions ont été effectuées à leurs domiciles.

Au domicile du premier prévenu, les agents de la police républicaine ont retrouvé deux téléphones portables de marque Samsung S8 et Huawei, un routeur wifi, une fiche de versement de fortes sommes dans une banque de la place, un ordinateur portatif de marque Fujitsu avec des données concordantes de cybercriminalité. Chez le second, il a été retrouvé des outils tels qu’un ordinateur portatif de marque Samsung, une clé USB et un téléphone portable Infinix S4 contenant de nombreuses données, des gris-gris, des cadenas, une corne d’animal couverte d’un liquide rougeâtre et de plumes, du savon africain dans une calebasse et un talisman superposé de pointes et de fil rouge.

Lors de l’interrogatoire, les deux présumés cybercriminels sont passés aux aveux et ont confié à la police qu’ils sont des cybercriminels depuis trois ans. Ils sont même des formateurs de nombreux jeunes dans la cybercriminalité. L’un des deux prévenus est âgé de 26 ans. Les enquêtes se poursuivent pour démanteler un éventuel réseau de cybercriminels. Selon le commissaire du deuxième arrondissement de Parakou, Charles Kindédohoun, la lutte contre la cybercriminalité sera sans merci afin de mettre hors d’état de nuire ceux qui sont en quête de gain facile. Les deux présumés cybercriminels arrêtés vont être au procureur de la République.