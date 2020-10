Fin de vacances pour les élus du peuple. Conformément à la constitution béninoise, les parlementaires reprennent le chemin de l’hémicycle, le 20 octobre prochain. Cette rentrée parlementaire entre dans le cadre de l’ouverture de la seconde session ordinaire de l’année 2020 de l’institution.

En respect de cette exigence constitutionnelle, la conférence des présidents de l’Assemblée nationale composée des membres du bureau, des présidents des commissions techniques permanentes et des présidents des groupes parlementaires a retenu la date du 20 octobre prochain pour sacrifier à cette tradition. Exclusivement consacrée à l’examen et à l’adoption du projet de loi des finances gestion 2021, cette seconde session ordinaire encore appelée session budgétaire va in fine doter le Bénin d’un budget conséquent pour l’année 2021.

La seconde session de l’année s’ouvre conformément aux dispositions de l’article 87 de la Constitution qui dispose que “l’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires. La première session s’ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d’avril. La deuxième session se tient dans la seconde quinzaine du mois d’octobre. Chacune des sessions ne peut excéder trois mois“.

A noter que le gouvernement en sa séance du mercredi 07 octobre 2020, a adopté en conseil des ministres, le décret portant transmission à l’Assemblée nationale pour étude, examen et adoption du projet de budget exercice 2021. Le budget gestion 2021 s’équilibre en ressources et en charges à la somme de 2 452,192 milliards francs Cfa pour un taux de croissance projeté à 6% du produit intérieur brut.

À lire