Le commissariat central de la ville de Cotonou change de main. A la suite de nouvelles nominations prononcées par la direction générale de la police républicaine, le commissaire principal de police Bertin Dekpehoun prend la tête du commissariat central de Cotonou en remplacement du commissaire Jean-Marie Sèglé.

Les usagers du commissariat central de Cotonou devront se familiariser désormais avec le nouveau patron. Installé le vendredi 09 octobre dernier, le commissaire principal Bertin Dekpehoun remplace l’ex-commissaire central Jean-Marie Sèglé envoyé en mission des Nations-Unies en République démocratique du Congo (RDC). Le nouveau commissaire central était précédemment assistant du directeur de la police républicaine du département du Littoral.

Le patron des flics de Cotonou était un ancien agent de la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) et ayant travaillé à la direction des renseignements généraux et de la surveillance du territoire, notamment au service des recherches et enquêtes en 2002. En 1998, il officia à la direction de l’administration de la Police, mais également à la brigade anti-criminalité de Cotonou en 2007.

Le commissaire principal de police Bertin Dekpehoun avait dirigé en 2016 le commissariat central de la commune de Sakété. Il a été aussi en 2013, le chef du service des titres de voyage en 2013 à la direction des renseignements généraux et de la surveillance du territoire.

