Les responsables du parti de l’opposition Les Démocrates poursuivent leur tournée de rencontre des présidents des institutions de la République. Mardi 27 octobre, une délégation du parti était au cabinet du président du conseil économique et social, Augustin Tabé Gbian. Plusieurs sujets ont été abordés notamment la reconnaissance du parti par le ministère de l’intérieur et la question du parrainage.

La délégation composée du président Éric Houndété, du vice-président Nourenou Atchadé, de Saliou Akadiri et de Yves Patrick Djivo reçue ce mardi 27 octobre 2020 par le président du conseil économique et social. Le but selon Eric Houndété est de formuler une nouvelle plainte à l’institution. Il s’agit notamment a-t-il précisé, des pratiques en cours qui ne garantissent pas la paix pour les populations.

Les Démocrates ont également dénoncé la manipulation de la liste électorale qui est en cours et opérée par les seuls partisans de la mouvance. « L’année dernière, ce sont malheureusement, les présidents d’institutions qui par concertation, ont ouvert la voie à une élection exclusive, laquelle élection a engendré des troubles, des violences », a dit Eric Houndété au Président du CES.

Le parti de l’opposition a appelé le Président du CES et ses pairs, présidents d’institutions a résolument œuvré pour que la prochaine présidentielle soit plus que jamais inclusive. « Tout le monde doit promouvoir la paix sans quoi, il n’y a point de développement », a fait savoir le président Tabé GBIAN.