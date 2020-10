Deux semaines après les observations du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique (MISP), le parti ‘’Les Démocrates’’ va déposer, ce lundi 5 octobre 2020, son dossier corrigé. Comme l’avait annoncé Nourou-Dine Saka Saley (un des membres fondateurs) dans ses récentes sorties médiatiques, le parti de l’ancien président Boni Yayi a apporté des corrections à son dossier après les observations du ministère de l’Intérieur. Le ministère de l’intérieur avait fait, le mardi 22 septembre dernier des observations sur les dossiers déposés par le parti le 29 juillet 2020 pour la délivrance du récépissé.

Deux types d’observations ont été faites. Certaines portent sur les textes fondamentaux et d’autres sur les actes d’état civil des membres fondateurs du parti. Selon Nourou-Dine Saka Saley, «il faut dire que c’est juste des observations qui ont été faites dans le but juste de retarder un droit qui nous est reconnu ». Mais, en bons légalistes et en respect des institutions du pays, «nous nous sommes rapprochés du ministère de l’Intérieur pour satisfaire ces observations ».

«Par exemple, la question liée à la description du logo, je ne sais pourquoi, ce serait la description voulue par le ministère de l’Intérieur qui nous serait imposée », a soutenu le juriste. En tout cas, l’équipe en charge de la correction des observations après la remontée de toutes les autres informations qui étaient utiles va se rapprocher du ministère de l’intérieur ce lundi pour déposer le dossier corrigé qui selon Nourou-Dine Saka Saley, ne doit pas être considéré comme un nouveau dossier.