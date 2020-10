Arrêté le 19 octobre 2020 à Dantokpa avec 11 fillettes, N.B. alias Mahuna a été présenté, ce lundi 26 octobre 2020, au procureur de la République Mario Mètonou avec ses victimes. L’accusé âgé de 48 ans est poursuivi pour viol et traite de mineurs. Mais, il a nié les faits qui lui sont reprochés. Selon l’information rapportée par Frisson radio, il a déclaré n’avoir jamais eu de rapport sexuel avec les filles. Or, les examens médicaux pratiqués sur cinq des 11 fillettes disent le contraire.

Les résultats des examens gynécologiques réalisés sur cinq filles prouvent que quatre ne sont plus vierges. L’accusé affirme ne pas être l’auteur de la perte de virginité de ses filles. Pour lui, les filles auraient perdu leur virginité dans leurs villages. L’inculpé commentait son forfait sur des fillettes de 6 à 14 ans. D’après ce média, les victimes sont toutes orphelines de père ou de mère. Elles sont recrutées dans les villages de la commune de Lalo dans le département du Couffo. Surfant sur leur misère, l’inculpé promet aux familles d’inscrire les enfants en apprentissage à Cotonou. Mais, une fois à Cotonou, il faisait travailler les fillettes dans sa boutique de poissonnerie. Et les soirs, les 11 fillettes passent la nuit dans la boutique qui sert en même temps d’appartement. Il est interdit aux victimes de s’endormir en portant des dessous.

Certaines ont fini par céder aux exigences de l’accusé. Celles-là sont soumises régulièrement à des relations sexuelles. Elles reçoivent de petits cadeaux et des tenues vestimentaires comme récompenses. Les rebelles qui refusent les rapports sexuels sont régulièrement battues. Il demandait aux plus jeunes (en moyenne 6 ans) de lui accorder certaines faveurs. La nuit de son arrestation, il était en plein attouchement sur trois des fillettes. Alors, la population a alerté la police. Après sa présentation au procureur de République, il a été envoyé en prison. Le dossier est confié à un cabinet d’instruction pour poursuivre l’enquête. Père de deux enfants, il risque la réclusion criminelle à perpétuité pour les faits qui lui sont reprochés. Les fillettes quant à elles, sont suivies par une psychologue et sont gardées à l’Office centrale de protection des mineurs.