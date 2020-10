Les pré-insérés dans la fonction de l’enseignement secondaire sont en grève. Réunis au sein de l’Union des pré-insérés pour la sauvegarde de l’école du Bénin (UP-SEB), ils ont décidé depuis ce jeudi 22 octobre 2020, de déposer la craie pour protester contre le traitement qu’on leur inflige. Dans la motion signé par leur représentant, représentant Julien Kandé Kansou, ces aspirants à la fonction enseignante fixent cinq conditions pour leur retour dans les classes.

Ils demandent le maintien en poste de tous les pré-insérés admis dans la base de données et ayant servi l’année dernière à leurs postes respectifs et le redéploiement de tous les pré-insérés nouvellement admis dans la base de données. Ils exigent aussi le retour au quota horaire normal fixé par l’arrêté N° 069 (20 à 24 heures), l’annulation pure et simple du contrat en cours de signature et l’extension de la durée du contrat à 12 mois sur 12.

C’est seulement à la satisfaction de ces revendications qu’ils comptent reprendre le chemin des classes. Et pour l’heure, ils prennent pour responsable des déconvenues qui découleraient de cette grève, le gouvernement. C’est dire que les promesses faites par le président Patrice Talon lors de la rencontre entre les centrales syndicales et le gouvernement du 8 octobre 2020 peinent à être réalisées.