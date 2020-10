La 3ème édition des élections professionnelles nationales syndicales se précise. Les centrales et confédérations syndicales appelées aux urnes, le 10 décembre 2020. Ces élections interviendront après celles de 2006 qui a vu se hisser au firmament, la confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB).

En raison de certaines difficultés majeures, les centrales et confédérations n’ont plus retrouvé depuis 2006, le chemin des urnes. Annoncées en 2010, l’organisation de ces élections ont été suspendues. A l’arrivée du régime de la rupture, le sujet a été relancé et les membres du comité électoral installés le 14 octobre 2020. Le 23 septembre dernier, les différentes formes d’organisations syndicales de travailleurs possibles au Bénin ont été adoptées en conseil des ministres ainsi que les critères de leur représentativité et les modalités d’organisation de ces élections professionnelles ont été revus.

Pour les prochaines élections, sept (07) centrales et confédérations syndicales seront concernées. Il s’agit de la confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin), la confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB), la confédération des organisations syndicales indépendantes (COSI Bénin), la confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), l’union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin (UNSTB), la centrale des syndicats unis du Bénin (CSUB) et la centrale des syndicats du privé et de lʼinformel du Bénin (CSPIB).

Rappelons qu’aux dernières élections de 2006, la Cstb a été consacrée comme première confédération la plus représentative avec 44,76% du suffrage exprimé suivi de la CSA-Bénin 18,51 %, de la CGTB 16,63, de la COSI-Bénin 11,42 %, de l’UNSTB 5,25 %, de la CSUB 1,78 % et de la CSPIB 1,64 % de suffrages exprimés.