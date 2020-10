Le parti Bloc Républicain a organisé samedi 26 septembre dernier à Abomey-Calavi, la première édition de son université de vacances. Un rendez-vous politique majeur qui a connu la participation d’élus communaux, cadres à divers niveaux, de députés, de ministres, de maires et des membres de l’organisation de la jeune et des femmes du parti. A l’issue de cette université de vacances, plusieurs résolutions ont été prises en vue d’outiller les militants et militantes à cerner l’idéologie du parti.

Comme il est de coutume, les formations politiques parviennent à des résolutions à l’issue des travaux de réflexion ou d’orientation politique. Le parti du Bloc Républicain, au termes de sa première université de vacances qui a eu pour thématique centrale, Républicanisme et engagement militant, a formulé des résolutions.

Les différentes communications qu’ont eu droit les participants à cette université de vacances, riches en débats ont permis, précise le communiqué final, de mieux s’approprier le concept idéologique du BR, de mieux s’armer d’arguments conceptuels pour défendre et justifier l’idéologie de leur parti et de se doter de nouveaux éléments de langage plus adaptés, pour soutenir l’esprit militant BR, et susciter l’adhésion de nouveaux adhérents.

Par ailleurs, le parti Bloc Républicain entend œuvrer en vue de jeter les grandes orientations économiques pour l’élaboration d’une matrice de réformes pour servir de base à un programme d’action économique, politique et social mais aussi et surtout réaffirmer son idéologie et ses valeurs de liberté, de démocratie et d’unité nationale, qui constituent le socle du développement économique, social, culturel, et démocratique du Bénin.