Patrice Talon fait un geste envers les travailleurs. Une semaine après une première rencontre, le président Patrice Talon a échangé ce vendredi 16 octobre 2020 avec les sept (7) secrétaires généraux confédéraux. Cette rencontre a durée plus quatre heures d’horloge et a accouché d’une bonne nouvelle. Le président Patrice Talon a annoncé aux partenaires sociaux que le gouvernement va débloquer 15 milliards de francs CFA avec effet immédiat pour purger une partie de ses dettes envers les travailleurs.

Ces 15 milliards vont régler les dettes qui découlent des effets d’engagements en lien avec les arriérés d’avancements et autres glissements catégoriels. De ce fait, les travailleurs dont le salaire du mois d’octobre n’est pas encore traité vont recevoir, avec celui-ci, les rappels concernés. Pour ceux dont le salaire est déjà traité, ils vont les recevoir les jours d’après ou sur le salaire du mois de novembre 2020. Au cours de cette rencontre entre le chef de l’Etat et les syndicalistes, un rappel des efforts déjà effectué par le gouvernement afin de s’acquitter de ses dettes. Sur un total de 94 milliards de FCFA de dettes envers les travailleurs hérité en 2016, le gouvernement a déjà épongé 52 milliards FCFA.

De plus, il a payé 26,7 milliards FCFA sur les 49 milliards FCFA de dettes envers les retraités, 6,9 milliards FCFA de prime exceptionnelle de motivation aux agents de la santé et 1 milliard FCFA de prime de risque. Selon le site du gouvernement, l’Etat a aussi honoré d’autres engagements. De sorte que sur un total global de 173 milliards FCFA dus aux travailleurs et retraités avant 2016, 87 milliards FCFA ont déjà été payés. A cette rencontre, les syndicalistes ont également soumis d’autres doléances et préoccupations spécifiques au chef de l’Etat.