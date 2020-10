Les députés de la 8ème législature renouent avec les activités parlementaires. Jeudi 15 octobre 2020 s’ouvre à l’hémicycle, la 5ème session extraordinaire pour le compte de l’année 2020. La dite session sera exclusivement consacrée à l’examen du projet de loi des finances rectificative gestion 2020.

En attendant l’ouverture des travaux pour la deuxième session ordinaire de l’année 2020, les députés se retrouvent jeudi 15 octobre en plénière au parlement à la faveur de la 5ème session extraordinaire de l’année 2020. L’étude et le vote du projet de loi portant examen de la loi des finances rectificative gestion 2020 est le principal point à l’ordre du jour.

En effet, la loi des finances rectificative gestion 2020 prend essentiellement en compte la mise aux normes des équipements et installations sanitaires, les transferts monétaires en soutien aux citoyens, aux entreprises, aux artisans et aux ménages, de même que par des mesures de facilitation d’accès au crédit et les dépenses d’urgence sanitaire.

Rappelons que lors du point de presse du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, en date du 07 octobre 2020, il a été précisé que le projet de loi de finance rectificative gestion 2020, s’établit en équilibre, en ressources et en charges, à 2167,099 milliards de FCFA contre 1986,910 milliards initialement prévus, équivalent à une hausse de 9,1%.