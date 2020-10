Les enquêtes continuent pour situer les responsabilités et épingler tous ceux qui sont impliqués dans le dossier de manipulation des notes dans les établissements secondaires publics du département du Borgou. Mais, déjà, des élèves épinglés sont déjà obligés de retourner dans leurs classes précédentes. L’information a été donnée, jeudi 22 octobre 2020, par le chef service secrétariat de la direction des Enseignements secondaire et technique du Borgou, Inoussa Suanon.

. «Il a été demandé aux chefs d’établissement de prendre connaissance du rapport et de vérifier l’exactitude des observations faites dans le rapport et si les observations s’avéraient qu’ils retournent les apprenants dans les classes inférieures », a-t-il expliqué à nos confrères de Frisson radio. Et il ajoute que «certains ont déjà fait ces vérifications et retourné les apprenants dans les classes inférieures et les rapports nous sont déjà parvenus ». Il renseigne que le département du Borgou compte 94 collèges mais qu’il y a plus d’une trentaine d’établissements mis en cause dans le rapport qui a révélé cette manipulation des notes.

Le rapport parle de 300 élèves épinglés disséminés dans toutes les communes du département. A Parakou, le Collège d’enseignement général de Guèma dans le troisième arrondissement, l’un des collèges le plus peuplé du département est cité parmi les établissements mis en cause. 39 élèves ont été identifiés dans cette école. A en croire Inoussa Suanon, les enseignants identifiés et présumés auteurs ou complices de ces manipulations de notes ont reçu déjà des demandes d’explication. Et après les réponses à ces demandes d’explication, des sanctions vont être prises à leur encontre.