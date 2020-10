L’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn) déplumée dans les 7ème et 8ème circonscriptions électorales. Un collectif de membres fondateurs du parti a annoncé lundi 12 octobre, à travers une déclaration de presse, leur démission collective qui intervient à quelques mois de la présidentielle de 2021.

A l’instar du parti mouvement pour l’émancipation des élites engagées (Moele-Bénin), le parti de Claudine Prudencio enregistre aussi une vague de démission. En effet, plusieurs coordonnateurs et membres fondateurs de l’union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn) des 7ème et 8ème circonscriptions électorales disent ne plus épouser la vision du parti.

« Nous, membres fondateurs Udbn et militants à la base des 7ème et 8ème Circonscription électorale, venons par la présente vous faire part de notre démission du parti « Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn) que vous présidez », a annoncé leur porte-parole Riliwanou Ali Idrissou.

Selon les déclarations faites par certains coordonnateurs, leur démission s’explique par des irrégularités enregistrées dans le fonctionnement du parti. La décision de quitter le navire Udbn est prise en accord avec les militants à la base, font-ils savoir. Les frustrations des élections municipales du 17 mai dernier sont aussi l’une des causes de leur démission.

À lire