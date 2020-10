John Bolton continue d’étriller le président Trump. L’ancien conseiller à la sécurité nationale a effectivement dressé un portrait au vitriol du chef de l’État, affirmant que ce dernier était un président mégalomane. Déçu de la politique qu’il mène actuellement, il a par ailleurs confirmé qu’il n’envisageait pas de voter pour lui aux prochaines élections.

Interrogé au micro de France info, ce dernier est très clair, affirmant que Trump était un homme qui refusait d’apprendre. Ne lisant pas les notes qui lui sont données, n’écoutant pas les conseils qui lui sont prodigués, Trump ne s’intéresserait pas non plus à ses alliés. Bolton raconte qu’au cours d’une réunion avec Theresa May, Trump a appris avec stupeur que le Royaume-Uni détenait l’arme nucléaire.

Trump, une nouvelle fois taclé par Bolton

En outre, Trump verrait le monde sous deux catégories, les gagnants ainsi que les perdants, un groupe auquel le président américain n’appartient absolument pas selon lui. Arrogant, Trump s’est trahi en refusant de reconnaître la gravité de la crise liée au covid-19. Sûr de lui, il a refusé d’agir rapidement, pour un coût humain très important, avec près de 215.000 morts confirmés aux USA.

Bolton ne votera pas républicain

Finalement, Trump n’est ni libéral, ni conservateur. Il ne serait même ni démocrate, ni républicain, puisqu’il serait simplement « Donald Trump ». Une attaque claire et directe pour John Bolton qui a confirmé que, quoiqu’il arrive au soir du 3 novembre prochain, le résultat le rendra malheureux.