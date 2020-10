À la faveur de la libération de l’opposant malien Soumaïla Cissé détenu par les terroristes pendant plusieurs mois, l’ancien président béninois Thomas Boni Yayi a lancé un appel sur la toile. Tout en souhaitant bon retour à l’homme politique malien, il a appelé les africains et la communauté internationale à s’unir contre le fléau du terrorisme.

“Bienvenue au bercail de Soumaïla CISSE, icône de la lutte pour la Démocratie au Mali. Mes pensées aux autres otages libérés.Je lance un appel à nos Peuples et la communauté internationale pour une sincère Coalition Mondiale pour la fin du terrorisme et systèmes mafieux privatifs de nos Libertés Fondamentales et de notre prospérité en Afrique” a déclaré l’ancien président béninois.

Un appel qui a reçu des milliers de likes et tout autant de commentaires sur la toile. Pour beaucoup d’internautes, la lutte contre le terrorisme reste la priorité en Afrique d’une manière générale.

