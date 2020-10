Brad Pitt, acteur célèbre de la grande industrie cinématographique hollywoodienne est poursuivi en justice par une habitante du Texas, pour escroquerie. La presse people américaine, depuis quelques jours est profuse en détails sur l’affaire et des copies des documents officiels de justice, avaient fait leur apparition. Mais selon le conseil juridique de l’acteur si la plaignante avait bien été victime d’une arnaque, ce n’était certainement pas du fait de « Mr Smith ».

Une escroquerie en ligne?

Selon les copies des documents de justice parus dans les médias américains, il apparaissait que la plaignante serait une femme d’affaires de 50 ans habitant Plano au Texas et répondant au nom de Kelli Christina. Cette dernière aurait déposé devant le tribunal de district oriental du Texas le mois dernier ; une plainte qui allègue que Brad Pitt, 56 ans, l’aurait contacté en 2018 aux « fins de collecter des fonds pour la ‘’Make It Right Foundation’’, une cause caritative au profit des victimes de l’ouragan Katrina». ‘’Make It Right Foundation’’ est une fondation à but non lucratif fondée par Brad Pitt en 2007.

Par la suite et dans le cadre de l’accord entre Christina avec l’acteur, la femme d’affaire, devait héberger promouvoir des collectes de fonds au nom de la Make It Right Foundation, et l’acteur en substance, recevrait une compensation pour ses apparitions à ces événements. La compensation avait été fixée à 40 000 usd que Mme Christina dit avoir intégralement versé.

Une promesse de mariage non respectée

Outre l’aspect économique, un autre volet plus émotionnel, s’ajoutait à l’accusation d’abus de confiance. Selon la femme, elle et l’acteur auraient entretenu deux années durant et « sans se voir », une relation suivie, qui avait abouti à une promesse de mariage de la part de l’acteur. Pour mémoire l’acteur au moment des faits, sortait d’un mariage de deux années avec Angelina Jolie, elle aussi actrice de cinéma. D’ailleurs, l’ex couple se bat encore en justice pour la garde des enfants. Dame Kelli Christina, n’a obtenu ni le mariage, ni aucune des prestations pour lesquelles elle avait payé; et elle réclame maintenant 100 000 usd de dommages et intérêts.

Mais selon le conseil juridique de « Mr Smith », la femme s’était bel et bien fait escroquer, mais pas par William Bradley Pitt, 56 ans, acteur hollywoodien. Lundi, les avocats de Pitt ont déposé une requête en non-lieu, clamant que l’acteur et Dame Christina ne se connaissent ni d’Adam ni d’Eve, et que la femme d’affaire se serait tout simplement faite avoir par un cybercriminel.

