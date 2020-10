L’Union des fédérations ouest africaine (UFOA) de la zone B a effectué à Abidjan par visio-conférence le tirage au sort pour les éliminations des Coupes d’Afrique des nations (CAN) des moins de 20 ans et moins de 17 de 2021. Les sélections béninoises, engagées dans ces deux compétitions connaissent leur sort. Au niveau du tournoi qualificatif de la CAN U17 qui va se jouer du 05 au 20 décembre à Cotonou au Bénin, les sept nations de l’UFOA B sont reparties en deux groupes.

En tant que pays organisateur, le Bénin se retrouve dans le groupe A composé de quatre équipes. Les Ecureuils cadets sont aux côtés du Mena cadets du Niger, les Etalons cadets du Burkina-Faso et les Eperviers cadets du Togo. Dans le groupe B, trois équipes vont disputer les places. Les Eléphants de la Côte d’Ivoire se retrouvent au milieu des deux équipes anglophones de la zone, les Super Eagles du Nigéria et les Black Stars du Ghana.

En ce qui concerne le tournoi qualificatif à la CAN U20 Mauritanie 2021, le Bénin partage la poule A avec le Togo, pays organisateur, le Niger, le Benin et le Burkina Faso. La poule B est composée du Nigeria, du Ghana et la Côte d’ivoire. Initialement prévu au Togo du 14 au 29 novembre prochain, ce tournoi a été décalé de quelques jours à cause du match retour Togo vs Egypte comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun et se va se jouer finalement du 18 novembre au 02 décembre 2020.

Composition des groupes

U17

Poule A

Bénin

Niger

Burkina-Faso

Togo

Poule B

Nigeria

Côte-d’Ivoire

Ghana

U20

Groupe A

Togo

Niger

Bénin

Burkina-Faso

Groupe B

Nigeria

Côte-d’Ivoire

Ghana