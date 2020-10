Il n’a peut-être pas le profil habituel, mais a déjà toutes les pratiques hideuses de ce sordide métier. Au Canada, David Maignan, un jeune de 20 ans a été condamné pour proxénétisme. Son crime : avoir poussé une jeune fugueuse de 17 ans à se prostituer dans des motels pendant 5 jours pour la somme de 2500 dollars canadiens.

Au moment des faits, en février 2018, il avait 18 ans seulement, un âge où l’on ne pense normalement pas à ce genre d’actes sordides. La fille en question était âgée de 17 ans et venait de rencontrer le jeune homme. Il a convaincu la jeune fille de se prostituer dans des motels contre rémunération.

Il a exploité la jeune femme

«Ils ont été dans deux motels, l’accusé a pris des photos de [la victime] pour ensuite mettre en ligne des annonces, où il présentait la mineure en disant qu’elle avait 19 ans» ont expliqué les autorités judiciaires. Elle devait alors se livrer à des clients de 7h du matin à 3h au petit matin (le lendemain). Et pour couronner le tout, il gardait tout l’argent payé pour les prestations de la jeune femme.

Elle a pu finalement s’en sortir en contactant son petit-ami et en lui racontant ses déboires avec le jeune homme. Informée, la police a volé au secours de l’adolescente et le jeune criminel a reconnu son forfait. Les juges ont rejeté le plaidoyer d’erreur de jeunesse, ils l’ont condamné à 42 mois de prison et une inscription dans les fichiers de délinquants sexuels pour 20 ans.