L’information avait été très relayée sur la toile. La star du rap américain Cardi B, et son mari Offset, lui-même star dans le domaine avaient initié une procédure de divorce. La star qui aime mettre en scène sa relation et sa vie privée en général avait par contre agit avec discrétion.

Cette discrétion n’est cependant pas arrivée à tromper la vigilance de TMZ, média américain spécialisé dans l’actualité people. On doit par exemple à ce site, l’information de la mort de Michael Jackson il y a quelques années. Concernant le cas de Cardi B, les fans de la star ont été assez surpris de l’annonce. Il faut avouer que les deux tourtereaux se sont déjà séparés par le passé.

Depuis quelques heures, certains fans pensent que les deux stars vont se remettre ensemble. Et ce, à cause des déclarations de Cardi B qui n’a pas hésité à prendre la défense de son ex face à des fans un peu trop engagés : “Je me fous si vous ne l’aimez pas. Je ne lui parle pas mais vous n’allez manquer de respect au père de mon enfant… […] S’il meurt, ou se barre, ce n’est pas vous qui allez élever ma fille, ce n’est pas vous qui allez payer pour elle”. Le récent cadeau d’Offset pour son anniversaire a enfoncé le clou. Ce dernier a non seulement loué un panneau publicitaire pour diffuser un message d’anniversaire, mais a en plus offert une Rolls-Royce à une Cardi B totalement séduite. Ce qui fait déjà dire aux internautes qu’une réconciliation se profile à l’horizon.

Malgré leur procédure de divorce, Offset a fait une surprise à Cardi B en lui offrant une Rolls-Royce Cullinan pour ses 28 ans 🎂



Il s’agit du SUV le plus cher au monde (344.000€ minimum).pic.twitter.com/X46Mktt9Gp — Kultur (@Kulturlesite_) October 11, 2020

