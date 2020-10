La France est confrontée depuis quelques mois à une seconde vague du coronavirus. Ce qui a poussé les autorités à prendre des mesures hardies comme l’instauration d’un couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin dans les grandes villes du pays et la déclaration de l’état d’urgence, entré en vigueur depuis le samedi 17 octobre. Ces mesures seront maintenues jusqu’à la fin de l’année, a fait savoir le président français en visite à l’hôpital de Pontoise dans la soirée d’hier vendredi 23 octobre.

« Au moins jusque début décembre, nous aurons tout ce qui a été annoncé par le gouvernement » a déclaré Emmanuel Macron qui prévient : « Je peux vous le dire de manière certaine, (que ces mesures) n’ont pas vocation à être réduites, mais elles seront renforcées si elles ne sont pas suffisamment efficaces ». Les français doivent donc craindre un reconfinement. Une crainte que le locataire de l’Elysée ne dissipe nullement. Pour lui, il est certes trop tôt aujourd’hui pour dire si l’on va vers des reconfinements locaux ou plus larges.

Même en cas mise au point d’un vaccin, Emmanuel Macron ne fait pas de promesse

Mais une chose est sûre, « on va essayer, à chaque fois, d’aller réduire les lieux, les moments où l’on a identifié que le virus circulait beaucoup » a-t-il indiqué. On retient que le gouvernement français ne va pas opter pour un reconfinement général si cela s’imposait. Il y aura plutôt des reconfinements ciblés. Même en cas de mise au point d’un vaccin, Emmanuel Macron ne promet pas aux français un allègement de ces mesures anti-covid-19.

« On peut tout à fait, en fin d’année ou en début d’année prochaine commencer à avoir des vaccinations. Est-ce que ce sera une stratégie nationale qui permet de répondre au virus ? Je crois que c’est trop tôt pour le dire et c’est peu vraisemblable » a déclaré la première figure de La République En Marche. Le but visé par les autorités du pays est d’inverser la courbe de contamination.