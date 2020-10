En Chine, plusieurs milliers d’animaux ont été retrouvés morts dans un entrepôt à l’intérieur des boîtes. Selon les précisions de la chaîne américaine CBC News, il y a plusieurs espèces animales. Entre autres, on peut citer : des chats, chiens, cochon d’Inde et lapins. A en croire les confidences qui ont été faites par Sister Hua, fondatrice d’un groupe de sauvetage d’animaux Utopia à peine 200 lapins, ainsi que 50 chats et chiens ont survécu à ce traitement suite à l’aide de plusieurs personnes bénévoles.

Annonces

Privés de nourritures et d’eaux

Tout porte à croire que les animaux ont été privés de nourritures et d’eaux pendant plusieurs jours. Selon la responsable de l’organisme chargé de la protection des animaux qui a choisi un pseudonyme pour garder son anonymat, les animaux étaient destinés à la vente. Mais il se serait posé un problème dans la chaîne de livraison entre les acheteurs et les vendeurs. «Évidemment, les acheteurs et les vendeurs doivent prendre leur part de responsabilité», a-t-elle fait remarquer.

Des animaux de compagnie…

Les animaux auraient été achetés pour être des animaux de compagnie. L’entreprise chargée d’assurer la livraison aurait vraisemblablement refusé de poursuivre pour ne pas tomber sous le coup de la loi qui interdit la livraison d’animaux par transports en Chine. Notons que des animaux qui ont survécu, certains ont été adoptés alors que d’autres encore ont été amenés chez des vétérinaires pour obtenir des soins.