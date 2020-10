Installée le 26 novembre 2016, l’équipe présidée par Eustache Kotigan à la tête du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) en fin de mission. Le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys a procédé vendredi dernier, à l’installation des nouveaux membres du conseil d’administration.

Les membres du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) présidé par Eustache Kotigan achèvent quatre (04) années à la tête de l’institution. La nouvelle équipe chargée de poursuivre l’œuvre a été officiellement installée par le ministre Adidjatou Mathys. La mission de la nouvelle équipe a été clairement définie par l’autorité ministérielle.

La cérémonie de passation de charge a été l’occasion pour le président du conseil d’administration sortant, Eustache Kotigan de présenter le rapport des différentes activités menées tout au long de sa mandature. L’opérateur économique s’est dit satisfait de la mission assignée à l’équipe qui consiste à déterminer et à faire appliquer la politique générale de la caisse nationale de sécurité sociale.

A en croire le ministre du travail et de la fonction publique, la caisse nationale de sécurité sociale « s’est engagée dans un processus de réformes et de modernisation de son fonctionnement administratif et technique». Adidjatou Mathys a par ailleurs prodigué de précieux conseils aux nouveaux membres pour le rayonnement de la caisse.