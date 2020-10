Reçu dimanche 25 octobre 2020 sur l’émission « 90 minutes » de la radio diffusion nationale, l’acteur de la société civile Joël Atayi Guèdègbé et Président de l’association nouvelle éthique, a donné son point de vue sur la confidentialité du parrainage annoncée par la commission électorale nationale autonome (CENA).

La question du parrainage au cœur de l’émission « 90 minutes » de la radio nationale. Joël Atayi Guèdègbé a clairement affiché son opposition à la confidentialité du parrainage des candidats à la présidentielle de 2021. Selon cet acteur de la société civile, « cette modalité prônée par la CENA est contre productive».

Membre du cadre de concertation du conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) pour l’actualisation du fichier électoral, Joël Atayi Guèdègbé estime que la confidentialité du parrainage pourrait faire place à des compromissions. «Il ne faudrait pas qu’au détour de cette application de la loi, on arrive à des marchandages sordides, à des compromissions absolument répréhensibles », a-t-il indiqué.

Pour ce faire, le parrainage annoncé doit être public pour que chaque parrain assume ses choix et ses responsabilités, a recommandé Joël Atayi Guèdègbé. « C’est des élus à un haut degré et dans le choix des parrains qui a été fait par la loi, on a fait en sorte d’extraire une catégorie d’élus. Il y a 350 lus communaux à peu près et le législateur a cru distinguer parmi ceux-là en ne retenant que les maires et les députés », fait-t-il remarquer.