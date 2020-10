La propagation persistante du coronavirus au Québec, amène les autorités à agir. Désormais, toute personne qui ne respectera par les consignes recommandées pour ralentir la propagation du virus, paiera une amende qui peut aller à plus de 1000 $. C’est au cours d’une conférence de presse que le Premier ministre, François Legault, a donné cette information. Ainsi, les policiers ont maintenant l’obligation de donner des contraventions aux participants de rassemblements interdits dans les maisons.

Cette somme appliquée pour les personnes qui ne portent pas de masques

En cas de soupçons des règles sanitaires violées, un juge pourra leur donner l’autorisation d’entrer dans une maison pour constater les faits. Cette même somme est également appliquée pour les personnes qui ne portent pas de masque et pour celles qui prennent part à des rassemblements interdits dans des parcs et qui ne se dispersent pas à la demande des policiers. « À cause de l’insouciance ou de la négligence d’une minorité, on se retrouve dans une situation avec beaucoup de monde qui sont affectés et il y a des vies qui sont en jeu. » a déclaré le Premier ministre.

Les policiers interviendront en cas d’infraction

« Soyons bien clairs : quelqu’un qui fait un party dans sa maison, il est en contravention de la loi et met la vie des autres personnes en danger. Donc quand ça arrive, les policiers vont pouvoir leur donner un constat d’infraction » a ajouté François Legault. Par contre, les policiers interviendront seulement, à la suite de plainte ou dans le cas ou ils constatent des infractions de leur patrouille.