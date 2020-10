La pandémie du nouveau coronavirus continue de frapper de plein fouet les Etats-Unis. En effet, le pays a franchi la barre record des 90 000 nouvelles contaminations entre le mercredi et hier jeudi 29 octobre 2020, selon les chiffres de l’Université américaine John Hopkins. L’information a été confirmée par un média français, qui fait état de près de 91 290 nouveaux cas. Par ailleurs, au cours de la même journée, 1021 personnes sont mortes des suites de la covid-19.

228 625 morts

Notons que ces nouveaux cas de contamination à la covid-19 viennent alourdir le bilan déjà alarmant aux Etats-Unis. En effet, le nombre de personnes infectées a dépassé, au cours de la soirée du jeudi, les 8 millions de morts et le nombre de décès est à 228 625, depuis l’apparition du virus sur le sol américain.

Pour rappel, les USA sont le pays le plus touché par la pandémie du nouveau coronavirus, avec une situation qui devient de plus en plus préoccupante dans les Etats du Midwest et du nord. Le samedi 24 octobre 2020, les Etats-Unis avaient recensé un nombre important et record de cas à la covid-19. Durant cette journée, le pays avait enregistré 88 973 cas.