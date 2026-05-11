USA : un fabricant d’armes et son épouse tués par un proche qui se suicide

Un fabricant d’armes du Mississippi, Walter Earnest Birdsong Jr., et son épouse Amanda Lynn Birdsong ont été tués vendredi 8 mai à leur domicile de Florence, dans le sud des États-Unis. Selon les autorités du comté de Rankin, le couple a été abattu par Kurt Birdsong, un membre de leur famille âgé de 56 ans, qui s’est ensuite suicidé après s’être retranché dans une salle de bains.

Le shérif Bryan Bailey a indiqué à la chaîne américaine WLBT que la fusillade trouve son origine dans un différend foncier opposant les deux hommes depuis plusieurs années. Walter Birdsong avait 62 ans. Son épouse Amanda Lynn Birdsong était âgée de 43 ans.

Un conflit sur des terres familiales

D’après les éléments communiqués par les enquêteurs, Kurt Birdsong estimait qu’une parcelle de terrain lui avait été promise par son père avant son décès. Ce litige avait déjà donné lieu à une procédure judiciaire engagée en 2019, selon des documents cités par WLBT.

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Vendredi après-midi, l’homme se serait rendu au domicile du couple avec au moins deux armes de poing. Après avoir ouvert le feu, il serait resté à l’intérieur de la maison. La personne ayant alerté les secours a précisé au service d’urgence 911 que le tireur présumé ne s’était pas enfui.

Les adjoints du shérif sont arrivés sur les lieux en quelques minutes et ont tenté pendant près de trois heures de convaincre Kurt Birdsong de se rendre. Les négociateurs n’ayant obtenu aucune réponse, les forces de l’ordre ont forcé l’entrée puis découvert son corps dans la salle de bains, avec ce que les autorités décrivent comme une blessure par balle auto-infligée.

Des précautions liées à l’activité de la victime

Walter Birdsong Jr. était le fils du fondateur de W.E. Birdsong & Associates, une entreprise spécialisée dans la fabrication et le traitement de composants liés aux armes à feu. En raison de cette activité, le bureau du shérif a sollicité l’intervention d’une équipe spécialisée dans les explosifs.

« Nous avions des inquiétudes fondées concernant des matières explosives susceptibles d’être stockées sur le site », a déclaré Bryan Bailey lors d’un point de presse samedi. Aucune substance dangereuse n’a toutefois été signalée par les autorités à l’issue de leur intervention.

Un drame qui rappelle d’autres affaires similaires

Aux États-Unis, les litiges familiaux portant sur des successions ou des biens immobiliers ont déjà conduit à des drames comparables. En Alabama, une querelle autour de propriétés héritées s’était soldée par un homicide suivi du suicide du suspect.

Dans le Mississippi, l’enquête du bureau du shérif du comté de Rankin se poursuit afin de finaliser les conclusions officielles sur cette affaire.