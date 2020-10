Le Venezuela va bénéficier de vaccins fournis par la Russie et la Chine, afin de lutter contre la pandémie de coronavirus. Une annonce confirmée par Nicolàs Maduro, le président vénézuélien, qui a ajouté qu’entre les mois de décembre et de janvier, c’est une campagne massive de dépistage et de vaccination, qui sera mise en place.

Selon le président Maduro, cette campagne se fera en plusieurs étapes. En effet, les plus fragiles seront vaccinés en premier. Sont concernés les personnes atteintes de maladies, des enseignants, des médecins ainsi que des membres du personnel soignant. L’ensemble de la population vénézuélienne sera ensuite concerné. D’après la déclaration de Maduro, c’est tout le peuple qui aura accès à cet antidote. Suffisant pour ralentir et stopper la profession de l’épidémie ?

Le Venezuela, soutenu par le Venezuela et la Chine

Pour le moment, difficile à dire. En effet, le vaccin russe, le Spoutnik V, est fortement décrié. Selon de nombreux experts, il n’a pas été testé en phase 3 et son utilité n’est absolument pas prouvée. Pour autant, le Kremlin a envoyé plusieurs doses au Venezuela. Un essai clinique sur 2.000 personnes doit débuter d’ici à la fin du mois, afin de vérifier que tout aille bien.

87.000 cas de covid-19 confirmés

Selon les chiffres officiels, le Venezuela dénombre 87.644 cas et 747 décès. Selon certaines ONG, comme Human Rights Watch, ces chiffres sont toutefois fantaisistes. Pour beaucoup, le gouvernement lui-même n’a aucune idée du réel bilan. Caracas elle, affirme observer une tendance à la baisse du nombre de cas.