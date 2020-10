A quelques jours de la tenue du prochain scrutin présidentiel en Côte d’Ivoire, le président ivoirien candidat à sa propre succession s’est prononcé sur certains sujets qui défraient la chronique dans son pays. On retiendra entre autre de l’interview qu’il a accordée à Radio France Internationale et France24 que l’ancien président ivoirien pourrait retourner bientôt en Côte d’Ivoire. Selon le président Alassane Ouattara, la demande relative à la délivrance du passeport effectuée depuis plusieurs mois est toujours en étude.

“Il est temps qu’il rentre en Côte d’Ivoire…”

« Son passeport est en cours de délivrance, il a déjà fait 9 ans [de prison] et je trouve qu’il est temps qu’il rentre en Côte d’Ivoire. », a-t-il laissé entendre lors de l’entretien qu’il a eu avec Christophe Boisbouvier et Marc Perelman. Il a également tenu à faire des confidences par rapport au scrutin de 2025. Une fois encore, Alassane Ouattara rassure que c’est la dernière élection présidentielle à laquelle il participera.

“Impossible qu’il soit candidat en 2025”

« C’est mon amour pour mon pays qui me pousse à être candidat. Avec moi, la défaite [de mes adversaires] est certaine. C’est pourquoi ils décident de ne pas y aller. », a-t-il indiqué. « Cela suffit comme ça. C’est un sacrifice que je fais pour cette année. Alors, [pour 2025], il me serait difficile, même impossible [de me présenter] et j’espère que la Constitution va nous régler le problème. », poursuit-il.