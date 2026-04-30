Bénin : Le Conseil de transition de l’Église du Christianisme céleste dépose son rapport final

Le Conseil supérieur de transition de l’Église du Christianisme Céleste a remis, jeudi 30 avril 2026 à Cotonou, son rapport au président de la République, Patrice Talon. La rencontre s’est tenue en présence de Romuald Wadagni, désigné président élu, ouvrant la phase d’exécution du processus de réunification de cette communauté religieuse.

Le document formalise les travaux engagés par le Conseil supérieur de transition (CST), mis en place pour rapprocher les différentes branches de l’Église après plusieurs années de dissensions internes.

Des bases institutionnelles arrêtées

Selon les éléments présentés par le coordonnateur général du CST, Bertin Bada, le dispositif juridique et organisationnel est désormais structuré. Une Constitution, un règlement intérieur ainsi que l’architecture des organes dirigeants ont été élaborés.

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Le rapport prévoit également des ajustements dans la conduite des offices et dans l’organisation des chants et textes liturgiques. Certaines étapes restent à franchir, notamment la fusion effective des différentes tendances, la désignation des responsables diocésains et la nomination du dirigeant mondial de l’Église.

L’exécutif valide le passage à l’action

À la réception du rapport, Patrice Talon a donné son accord pour l’entrée en phase opérationnelle du processus. « Même si ce qui a été fait n’est pas parfait, nous allons le mettre en œuvre », a-t-il déclaré. Le chef de l’État a rappelé que l’État béninois, tout en étant laïc, reconnaît la liberté de culte et le rôle des organisations religieuses dans la société. Il a indiqué que la poursuite du processus sera confiée aux autorités appelées à prendre le relais de l’action gouvernementale.

L’implication des pouvoirs publics dans cette médiation s’inscrit dans le cadre des dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté religieuse au Bénin. La prochaine étape annoncée porte sur la mise en place des organes dirigeants prévus par les textes adoptés, préalable à l’installation d’une gouvernance unifiée à l’échelle internationale.