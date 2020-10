Les autorités sanitaires du Sénégal ont annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus sur leur territoire. En effet, il ne sera plus admis sur le sol sénégalais des personnes testées positives à l’étranger. En d’autres termes, pour celles et ceux qui veulent se rendre au Sénégal devront se munir d’un test Covid négatif et ne pourront donc plus se faire tester à leur arrivée à l’aéroport de Dakar.

A la faveur d’un point de presse, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr a essayé de justifier cette mesure prise. Il s’est dans un premier temps réjoui de la baisse du nombre de cas positifs de coronavirus. Mais il a par la suite alerté sur la hausse du nombre de cas qui provient de l’extérieur du pays. Il a mis un accent particulier sur la situation qui est enregistrée à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar.

Une augmentation du nombre de cas importés

« Vu la recrudescence des cas importés, la durée des tests RT-PCR Covid-19 pour les voyageurs entrant au Sénégal sera ramenée à 5 jours. En outre, l’entrée sur le territoire est assujettie à un test négatif », a fait savoir l’autorité ministérielle. « Du 1er au 19 octobre, 91 cas importés ont été enregistrés au Sénégal, sur un total de 440 cas positifs, soit un taux de 22% ; sur les deux derniers jours, 25 cas importés ont été notés sur les 41 cas positifs, soit un taux de 61% », a-t-il notamment détaillé.