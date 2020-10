A l’issue du concours panafricain organisé par l’union africaine des télécommunications (UAT) sur les innovations technologiques dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus, le béninois Michel SEGNON a remporté le premier prix de l’édition 2020. Il est suivi du Sénégalais Mouhamadou Lamine KEBE et du Nigérian Olusegun Adegun.

Le concours de l’union africaine des télécommunications (UAT) vise à récompenser les innovations technologiques de pointe pour la lutte contre le coronavirus. En effet, la solution présentée par le béninois Michel SEGNON est une application maniable qui propose aux nouveaux apprenants un programme mathématique interactif et qui facilite davantage le processus d’apprentissage.

L’objectif du concours est d’arriver à sélectionner et à encourager les jeunes talents du continent qui émergent et qui ont notamment innové dans la recherche de solutions dans la lutte contre le coronavirus et probablement pour d’autres urgences du continent. Le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) reste le canal idéal pour la croissance économique en Afrique, fait remarquer l’UAT.

Les technologies de l’information et de la communication demeurent le moteur du développement, selon Joseph MUCHERU, secrétaire de cabinet du ministère kenyan des TIC, invité principal de l’événement. Les contenus numériques réduiraient les inégalités en Afrique, a quant à lui soutenu le vice-président du groupe Huawei, Tao HOU, représentant du sponsor officiel du concours. A l’instar du béninois, d’autres lauréats ont été aussi récompensés dont Yasmin Eldeeb de l’Égypte, Kudakwashe Clinton Nyamhuka du Zimbabwe, Mouhamadou Lamine KEBE du Sénégal, Tiisetso Masilo du Lesotho, Olusegun Adegun du Nigeria et Placidius Rwechungura de la Tanzanie.