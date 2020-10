La forte répression engagée contre les auteurs d’actes d’escroquerie via internet n’émousse toujours pas les ardeurs de quelques jeunes récidivistes. En effet, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) poursuit son assainissement. En début de semaine, la juridiction a condamné cinq jeunes à 05 ans de prison ferme pour cybercriminalité.

Ils sont condamnés à cinq ans de prison fermes par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le verdict a été prononcé lundi 19 octobre 2020 contre cinq jeunes gens à la quête de ressources sonnantes et trébuchantes. Il leur est reproché l’utilisation d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique pour des faits d’escroquerie.

Les cybercriminels appréhendés sont spécialisés dans les ventes en ligne ou l’émission des loteries via internet depuis leur zone de résidence qu’est Cotonou. Malheureusement, ils ont réussi à dépouiller plusieurs internautes en empochant des millions de francs Cfa. La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a infligé une peine privative de liberté de 05 ans.

Depuis son installation, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a beaucoup œuvré pour la conscientisation des jeunes avec pour objectif de les amener à abandonner l’escroquerie via internet. De lourdes peines ont été à cet effet, infligées aux mis en cause.