La star nigériane de l’afrobeat Davido est l’un des artistes les plus prisés de sa génération. Chacune de ses sorties est ainsi considérée comme un événement. Même sur la toile, ses commentaires sont scrutés par les internautes quitte à créer certaines fois des polémiques.

Après l’altercation au Ghana dans un bar de la capitale, c’est sur la toile que Davido a choqué certains de ses fans. Et pour cause, interpellé par un internaute concernant le cas de l’artiste Lil Frosh accusé de violences conjugales, Davido a surpris plus d’un avec sa réponse. Pour rappel, suite aux accusations de violences, Lil Frosh avait été lâché par Davido. Un internaute a alors demandé dans un post à l’artiste de pardonner à son poulain.

Ce à quoi Davido a répondu : «C’est mon petit frère pour la vie. Tant que je suis en vie, il ne souffrira pas mais ce n’est pas moi qui dois lui accorder le pardon» a-t-il affirmé. Un commentaire qui n’a pas plu à beaucoup d’internautes pour qui Davido se préoccupe plus de la carrière du jeune artiste plutôt que du sort réservé aux femmes. Pour d’autres, cette déclaration montre que Davido aime beaucoup Lil Frosh, mais pour l’image de son label, il a préféré l’aider dans l’ombre.