C’est une triste nouvelle qui vient de s’abattre sur le géant des télécommunications sud-coréen, Samsung electronics. En effet, le président du conglomérat, Lee Kun Hee, est décédé, ce dimanche 25 octobre 2020. L’information a été donnée par le groupe dans un communiqué. « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Lee Kun-hee, président de Samsung Electronics » a-t-il fait savoir tout en soulignant que le décès a eu lieu en présence de la famille du défunt « y compris le vice-président Jay Y. Lee, à ses côtés ».

« Le président Lee était un véritable visionnaire »

Mort à l’âge de 78 ans, Lee Kun Hee avait perdu sa mobilité, puisqu’il vivait alité, du fait d’une attaque cardiaque survenu six années plutôt. Notons que c’est un coup dur pour Samsung electronics, qui a rendu hommage à l’illustre disparu. « Le président Lee était un véritable visionnaire qui a transformé Samsung en faisant d’une entreprise locale un leader mondial de l’innovation et de la puissance industrielle » a indiqué la société qui a souligné que l’héritage de Lee Kun Hee « sera éternel ».

Notons que depuis l’attaque cardiaque du président de Samsung Electronics, c’était son fils et vice-président de la société, Lee Jae-Yong, qui avait repris les repris les rennes de l’entreprise. Agé de 52 ans, est le fils unique et le plus âgé des enfants de Lee Kun Hee. En 2017, Lee Jae-Yong avait écopé d’une peine de cinq ans de prison, pour corruption et autres infractions.