Nous voici enfin à la 10è et dernière étape de ce processus de leadership transformationnel. Pendant six semaines, le mentor Fructueux Sozonlin nous a expliqués les attitudes et efforts nécessaires pour atteindre le but visé. Dans ce chapitre intitulé « Le leader accompli », il revient sur certaines qualités des leaders en l’occurrence l’obéissance et la soumission à Dieu, la maîtrise de soi, le discernement de l’esprit, l’ordre intérieur … sont autant de qualités qui demandent autant de sacrifices afin de devenir un bon leader.

« Dieu a mis en chacun de nous le chemin de votre destinée. Soumettez-vous à Dieu, afin qu’il déverse en vous et vous donne la force d’accomplir votre destinée. Telle est ma vision ! ». Cette phrase est la dernière phrase de la conclusion du livre « Devenir un leader accompli ». Dans le chapitre 07 déjà, l’auteur avait déjà mis l’accent sur la soumission à Dieu prise comme une valeur dont le bon leader ne peut se dérober. Dans ce chapitre, l’expert en leadership transformationnel revient sur les sacrifices ultimes à faire pour devenir un bon leader. Il met d’abord l’accent sur l’esprit de sacrifice et l’altruisme des leaders.

De Nelson Mandela à Gandhi en passant par la mère Theresa, l’auteur affirme qu’ils se sont fait tous remarqués en période difficile par leur altruisme et leur courage. « Ils ont gardé leurs intégrités morales et sont restés stables malgré les persécutions », déclare le mentor. Mais il précise qu’en plus, le bon leader doit connaître Dieu dans l’esprit. « Si un homme ne connaît pas Dieu dans son esprit, il ne trouvera jamais la force suffisante pour amener tout, autour de lui dans le sens de la destinée. Si un leader ne connaît pas ce qu’est son esprit, il ne saura pas comment être en communion avec Dieu dans l’esprit(…). Dieu déverse dans l’esprit du leader sa propre vie, une forme de vie supérieure à la vie de l’âme que la bible appelle la vie éternelle », ajoute-t-il.

La soumission comme une clé importante

Le mentor ajoute qu’en plus de l’attachement à l’esprit de Dieu, de l’altruisme, de la connaissance de Dieu, il est important que le leader soit soumis. Dans le chapitre 07, il n’avait déjà souligné l’importance de la soumission. « Celui qui ne se soumet pas à Dieu est livré à lui-même et ne peut donc faire que sa propre volonté. La soumission est une leçon très importante dans l’Evangile du Royaume(…). Se soumettre à Dieu c’est mourir pour soi même, c’est s’abandonner entièrement à lui. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte de fruits ». Alors, on comprend que la soumission à Dieu détermine la valeur spirituelle que celui-ci donne à tout ce que nous faisons. Et l’auteur de conclure que : « les leaders qui réussissent à l’école de la soumission, connaissent de façon intuitive la volonté de Dieu parce que Dieu se déverse toujours dans les vases qui lui sont soumis ». En plus de tout ça, les leaders doivent rechercher d’autres qualités. Il a, dit-il, la discipline de l’âme. C’est un exercice quotidien d’un leader qui se soumet à Dieu. Il doit apprendre à dominer sa chair. Ceci implique une gestion de ses émotions et de ses humeurs. « Si nous ne contrôlons pas nos humeurs et nos émotions, nous allons souvent échouer dans notre marche vers la destinée. Celui qui n’a pas la maîtrise de soi est comme une ville démantelée sans murailles ».

Le discernement de l’esprit

Fructueux Sozonlin précise que pour avoir la maîtrise de soi, il faut apprendre à identifier l’esprit qui vous anime. « Quand nous manquons de force pour dominer la chair, c’est l’insensé en nous qui gagne le terrain et finit par nous détruire. Le mentor met l’accent sur l’influence de l’esprit dans nos pensées et nos actions. « Derrière chaque pensée dominante, il y a un esprit . La pensée dominante c’est la pensée ou l’idée qui vous revient très souvent. Il y a toujours un esprit derrière la pensée qui vous domine ». Pour lui, nos pensées influencent notre destinée. « Les choses auxquelles nous pensons régulièrement sont celles qui se manifestent dans nos vies », déclare-t-il. « Qui que vous soyez, retenez que ce ne sont pas les choses que nous voulons qui s’accomplissent mais plutôt celles que nous méditons. Si vous voulez identifier l’esprit qui vous conduit, cherchez-le, parmi les pensées qui vous dominent. Derrière chaque pensée dominante se cache un esprit qui fait la force », conclut le mentor.

