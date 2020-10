Dans un post sur sa page Facebook, le président du part Restaurer l’Espoir, Candide Azannaï a opiné sur l’affaire de disparition de fonds à la direction générale des impôts. Dans sa réaction sur le dossier, Candide Azannaï a indiqué que le ministre des finances et le directeur général des Impôts doivent démissionner. Le gouvernement a répondu, hier mercredi 14 octobre 2020, à cette réaction de l’ancien ministre de Talon.

Le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orounla, à l’issue de son point de presse pour rendre compte des décisions du conseil des ministres, a donné la position du régime par rapport à la démission proposée par l’ancien député Candide Azannaï. Selon le ministre Alain Orounla, «le gouvernement en toute transparence a ouvert et a entamé les poursuites » et n’est pas dans la logique de Azannaï. Il relève que «le gouvernement fait preuve de transparence en poursuivant les investigations relatives à ces malversations ». Il précise que «c’est une initiative qui n’a pu être prise que par l’exécutif à qui on ne peut pas reprocher d’avoir tenté d’étouffer ce scandale ». Bien au contraire, le gouvernement a ouvert et entamé les poursuites. Alors, «je crois que, par sagesse, nous devrions laisser la justice qui est saisie de cette question procéder à toutes les auditions et toutes les investigations afin que nous sachions l’étendue des dégâts et les éventuels responsables de cette malversation ».

Une affaire de disparition de 4 milliards

Pour rappel, il s’agit d’une affaire de disparition de 4 milliards de Francs CFA à la Direction générale des impôts (DGI) du Bénin en septembre 2019. Dans le dossier Carlos Adohouannon, régisseur lors de cette disparition a été cité comme le cerveau de la malversation. Disparu, il sera arrêté au Sénégal le samedi 12 septembre puis extradé à Cotonou. Son audition a entrainé l’interpellation et l’arrestation de plusieurs cadres de cette direction par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Des révélations, il ressort que le montant disparu est plus que celui annoncé au départ. Les enquêtent se poursuivent.