L’ancien ministre de la Justice, Valentin Djènontin a effectué une intervention par vidéoconférence ce samedi 3 octobre 2020 lors de la cérémonie de lancement du mouvement politique ‘’s’engager pour le Bénin’’. Il a exprimé la nécessité de construire un projet national inclusif pour ramener le Bénin sur les rails de la démocratie. Pour lui, la coalition ‘’s’engager pour le Bénin’’ se veut «un instrument au service de toutes les Béninoises et de tous les Béninois qui souhaitent s’engager pour le Bénin, pour son développement et sa démocratie ».

C’est pourquoi il a rassuré de sa détermination et celle de tous ceux qui s’opposent au régime de Talon, «à rétablir par tous les moyens, par tous les moyens, notre démocratie meurtrie et enclencher sereinement notre marche pour le développement harmonieux et durable de notre patrie ». Selon l’ancien député, les défis du Bénin sont nombreux et nécessitent que les Béninois puissent mettre en place un vaste programme de consensus national. Il pense que les leaders, qu’ils sont, ont la capacité de mettre tous les Béninois au travail.

Et dans le cadre de ce vaste programme de consensus national, les Béninois vont pouvoir apporter leur contribution à l’effort commun d’édification de la Patrie. «Nous devons bâtir un nouveau projet plus inclusif autour des grandes priorités de notre époque : l’emploi des jeunes, le pouvoir d’achat, la réforme du système éducatif et du système de santé, la réforme du système judiciaire, la refonte du système politique, la redynamisation de la diplomatie et la protection des populations vulnérables », a soutenu l’ancien ministre de son exil. Avec les membres de l’opposition, il compte «redonner confiance aux béninois quant à leur développement et leur épanouissement ».