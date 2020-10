A la faveur d’une interview qu’elle a accordée au magazine « Vanity Fair », la fille d’un très fidèle collaborateur de Donald Trump a indiqué qu’elle accorderait son suffrage au candidat démocrate. Par la même occasion, elle a exhorté les Américains à faire feu de tout bois pour renvoyer du pouvoir l’actuel locataire de la Maison-Blanche, candidat à sa propre succession. Il s’agit de Caroline Rose Giuliani, réalisatrice de 31 ans et fille de l’avocat personnel du président.

“Une administration toxique…”

« Je ne pourrai peut-être pas faire changer d’avis mon père, mais, ensemble, nous pouvons bouter cette administration toxique hors de ses fonctions. », a fait savoir la fille de Rudy Giuliani dans les colonnes du magazine. La jeune réalisatrice ne cachait souvent pas soutien à la formation politique des Démocrates. Lors des scrutins précédents, elle avait déjà accordé son soutien à Barack Obama en 2012 avant de voter pour Hilary Clinton en 2016.

Un appel à voter pour l’équipe démocrate

« La seule façon de mettre fin à ce cauchemar est de voter. Il y a de l’espoir à l’horizon, mais nous ne le saisirons que si nous élisons Joe Biden et Kamala Harris. » a-t-elle fait savoir. Son père est pourtant l’un des plus proches collaborateurs de Donald Trump. Il a défendu le candidat républicain dans les heures les plus troubles de son mandat.